Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

Новости Беларуси. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ Игорь Шамаль рассказал о том, какие задачи ставит перед собой система здравоохранения и почему важна информатизация.

Игорь Шамаль, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ : На этом этапе развития мира, в век информационных технологий, конечно же, мы идем по пути развития, совершенствования. То есть улучшаем рабочие места, и это действительно облегчает и нашу работу, и обращения пациентов (становятся – прим. ред.) более комфортными. Задача системы здравоохранения – качественное оказание медицинских услуг, чтобы пациенту было максимально комфортно при обращении за медицинской помощью и это были максимально короткие сроки.

Будь то обращение по заболеванию или для прохождения каких-то профилактических мероприятий, медицинских комиссий и так далее, стоит вопрос времени. Все время ценят, и пациент, конечно же, тоже: он хочет за минимум посещений получить максимум услуг. Поэтому мы развиваемся по этому направлению – идем по пути электронного здравоохранения.

На первом месте в нашем учреждении здравоохранения информатизация, автоматизация рабочих мест. Мы завершили работы по локально-вычислительной сети, объединении этого всего в единое целое. Программное обеспечение, которое позволяет минимизировать документооборот, ускорить процесс обмена информацией между медицинскими работниками и с пациентом взаимодействие.