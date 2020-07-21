Прямой эфир

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

21 июля 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ Игорь Шамаль рассказал о том, какие задачи ставит перед собой система здравоохранения и почему важна информатизация.

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг-1

Игорь Шамаль, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ:
На этом этапе развития мира, в век информационных технологий, конечно же, мы идем по пути развития, совершенствования. То есть улучшаем рабочие места, и это действительно облегчает и нашу работу, и обращения пациентов (становятся – прим. ред.) более комфортными. Задача системы здравоохранения – качественное оказание медицинских услуг, чтобы пациенту было максимально комфортно при обращении за медицинской помощью и это были максимально короткие сроки.   

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг-4

Будь то обращение по заболеванию или для прохождения каких-то профилактических мероприятий, медицинских комиссий и так далее, стоит вопрос времени. Все время ценят, и пациент, конечно же, тоже: он хочет за минимум посещений получить максимум услуг. Поэтому мы развиваемся по этому направлению – идем по пути электронного здравоохранения.

На первом месте в нашем учреждении здравоохранения информатизация, автоматизация рабочих мест. Мы завершили работы по локально-вычислительной сети, объединении этого всего в единое целое. Программное обеспечение, которое позволяет минимизировать документооборот, ускорить процесс обмена информацией между медицинскими работниками и с пациентом взаимодействие.

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг-7

Ну и, конечно же, готовится сейчас ряд нормативно-правовых документов, которые нам позволят более широко использовать все возможности информатизации. Потому что те моменты, которые определены законодательством, где-то нас немножко еще сдерживают в этом вопросе – в плане обмена информацией.

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг-10

Помимо этого, мы ежегодно производим обновление оборудования. В частности, ежегодно мы приобретаем ультразвуковые аппараты. Каждое оборудование имеет свой срок эксплуатации, а новые технологии позволяют добиваться более качественного исследования.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Игорь Шамаль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси выздоровели 58 592 пациента. Последние данные Минздрава по коронавирусу
21 июля 2020 14:54

В Беларуси выздоровели 58 592 пациента. Последние данные Минздрава по коронавирусу

Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату
21 июля 2020 14:45

Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату

В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются
21 июля 2020 14:36

В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются