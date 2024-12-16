Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Палате представителей

О том, что «наболело»: белорусы никогда не остаются один на один с тревожащими их проблемами. Выслушать, оказать поддержку и помощь в решении насущных вопросов – всегда готовы парламентарии. 16 декабря для граждан открылась дверь председателя Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих попасть на личный прием немало. Темы обращений разнообразны, но есть и традиционные. Например, дороги. Так, житель деревни Рудня Логойского района попросил посодействовать ремонту проезжей части в населенном пункте. Из-за высокой влажности и отсутствия трубы для водоотвода дорожное полотно превращается буквально в решето.

Евгений Мытько, житель Рудни:

В конце августа мы обратились через совет. А потом с Логойска приехал председатель райисполкома, к нему обратились на прием. Но он сказал, что сделает. Однако только в прошлом году что сделали? Две машины песка привезли. И водоотвод экскаватором прогнали. Весной приехал в деревню. Дорога, где они песок насыпали, начала размываться. Ответом я доволен. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

Говорят люди не только о проблемах. Приходят и с инициативами. С предложениями касательно корректировки нового законопроекта «О риелторской деятельности» пришла белоруска. Специалист с 20-летним стажем предлагает не спешить с принятием новелл, а еще раз детально изучить их применение на практике.