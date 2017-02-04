Игорь Карпенко: мы активно работаем над содержанием учебных программ

Новости Беларуси. Шестой школьный день позволяет разгрузить рабочую неделю учащихся. Субботу с пользой 4 февраля провели сотни воспитанников Минского профессионального лицея.
Сегодня здесь факультативные и практические занятия посетил министр образования.
Сейчас идёт процесс обновления школьной программы. Есть потребность в изменении профильного и профессионального образования.
Игорь Карпенко, Министр образования Республики Беларусь:
Мы сегодня активно работаем над содержанием учебных программ. Идет видоизменение этих программ.
Вносятся какие-то коррективы и это естественно, потому что знания развиваются, их объем с процессом жизнедеятельности человека все больше и больше.
Мы, конечно, будем смотреть, что в этих программах должно оставаться, что нет.
Степан Шелег, директор Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:
Функционируют и библиотека, и спортивные залы, и идут уроки. Но в чем особенность: по субботам у нас наши учащиеся учатся две пары, до 12 часов. В этом особенность. После 12 проводятся все факультативные запланированные занятия.
Разговор зашел и о роли государственных языков в современном образовании.
Сейчас министерство образования рассматривает вопрос создания ВУЗа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.