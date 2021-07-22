Ігар Марзалюк: «У сучаснай беларускай палітычнай сістэме каласальнае значэнне мае інстытут прэзідэнцтва»

Новости Беларуси. О славянской государственности, функциях главы государства рассуждает председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
У сучаснай беларускай палітычнай сістэме каласальнае значэнне мае інстытут прэзідэнцтва. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь з’яўляецца кіраўніком беларускай дзяржавы. Кіраўнік дзяржавы гістарычна альбо манарх, альбо прэзідэнт. Славянская дзяржаўнасць ужо на ранніх этапах развіцця не ўяўлялася без гэтага інстытута – кіраўніка дзяржавы, вярхоўнага кіраўніка, князя, караля.
Функцыі кіраўніка ў раннефеадальных славянскіх дзяржавах супадаюць з функцыямі дзяржавы. Для раннефеадальнага перыяду можна смела сцвярджаць аб супадзенні інстытутаў дзяржаўнасці і вярхоўнай улады. Кіраўнік у свядомасці падданых і суседзяў увасабляў сабой саму дзяржаву, бо менавіта ён распаўсюджваў сваю ўладу на пэўныя зямлі, якія з’яўляюцца дзяржаўнай тэрыторыяй.
Ігар Марзалюк:
На ранніх этапах развіцця інстытута княжацкай улады фігура князя ўяўляецца выключна службовай. Князь выконваў грамадска-карысную працу, якую яму даручала насельніцтва. Паказальныя ў гэтых адносінах прыклады паклікання – запрашэння князёў з іншага асяроддзя, у тым ліку іншаэтнічнага, якія складалі «ряд» (дамову) з насельніцтвам. Кіруючая асоба ўяўляла сабой натуральны сімвал краіны, менавіта з ёй асацыявалася стаўленне да дзяржавы, фармавалася пачуццё патрыятызму.
Падрабязней у відэаматэрыяле.
Чытайце таксама:
«Яны верылі, што Германія абавязкова разаб’е СССР». Ігар Марзалюк пра тых, хто не чакаў аб’яднання Беларусі
Ігар Марзалюк: «Я хачу добрым словам узгадаць нашых герояў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія ўратавалі беларускую нацыю»
«Не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку». Ігар Марзалюк пра гісторыю вітання «Жыве Беларусь»