Обеспечены топливом и запасом запчастей. Аграрии Минской области убрали 43 тысячи гектаров зерновых

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Сегодня ответственность лежит и на наших агрономах. Потому что сегодня нужно в этот короткий промежуток времени правильно выбрать, где какой участок убирать именно сегодня. Для этого мы создали группы, помогаем на местах своевременно выпустить тот или иной комбайн, а для этого создан стабфонд обмена. Это у нас на облагросервисе. Сегодня знают: если необходима когда экстренная запчасть, ремень или подшипник, они могут быстро подъехать и взять эту необходимую запчасть, чтобы комбайн не простаивал. Топливом мы сегодня обеспечены.