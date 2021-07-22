Обеспечены топливом и запасом запчастей. Аграрии Минской области убрали 43 тысячи гектаров зерновых

Новости Беларуси. Почти все регионы Минской области массово приступили к уборке зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Освоили 43 тысячи гектаров, а это 10 % площадей. Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара.
Новости Беларуси. Почти все регионы Минской области массово приступили к уборке зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Освоили 43 тысячи гектаров, а это 10 % площадей. Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара.
Одновременно аграрии продолжают и уборку озимого рапса. План – намолотить более 200 тысяч тонн масленичной культуры. Средняя урожайность – 22 центнера с гектара. Среди лидеров по намолоту Несвижский, Слуцкий и Копыльский районы. Около 8 000 комбайнеров продолжают трудиться в полях. Всего в этом сезоне в регионе предстоит намолотить 1,8 миллиона тонн зерна.
Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Сегодня ответственность лежит и на наших агрономах. Потому что сегодня нужно в этот короткий промежуток времени правильно выбрать, где какой участок убирать именно сегодня. Для этого мы создали группы, помогаем на местах своевременно выпустить тот или иной комбайн, а для этого создан стабфонд обмена. Это у нас на облагросервисе. Сегодня знают: если необходима когда экстренная запчасть, ремень или подшипник, они могут быстро подъехать и взять эту необходимую запчасть, чтобы комбайн не простаивал. Топливом мы сегодня обеспечены.
Вместе с тем ведется подготовка и к посевной. Аграрии параллельно обрабатывают почву и вносят удобрения. Озимые зерновые предстоит посеять до 25 августа.