Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»

Екатерина Шкурко, заместитель директора по воспитательной работе Смиловичского государственного аграрного колледжа:

У нас очень активные ребята, очень инициативные педагоги, всегда стремятся не просто к каким-то вершинам, а, в первую очередь, к саморазвитию. В этом году нам было предложено поучаствовать в фестивале «Славянский базар». Изначально мы стали участниками районного этапа этого конкурса, где победили три номера в двух номинациях, а затем уже нас пригласили на «Славянский базар». Ребята-подростки очень живо на это откликнулись, педагоги помогли. Опыт огромный, наработок очень много. На «Славянский базар» тоже было представлено три номера.