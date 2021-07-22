Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа вернулся со «Славянского базара в Витебске». И не с пустыми руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа вернулся со «Славянского базара в Витебске». И не с пустыми руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они заняли почетное второе место в гранд-финале конкурса «Огонь молодежных талантов», который проходил в рамках фестиваля искусств БРСМ. За звание лучших боролись танцоры, музыканты и артисты, победившие в областных отборочных турах.
Представители Смиловичского колледжа подготовили творческие номера в трех номинациях: авторский хит, современная хореография и шоу-программа. Артисты колледжа покорили зрителей шоу мажореток.
Екатерина Шкурко, заместитель директора по воспитательной работе Смиловичского государственного аграрного колледжа:
У нас очень активные ребята, очень инициативные педагоги, всегда стремятся не просто к каким-то вершинам, а, в первую очередь, к саморазвитию. В этом году нам было предложено поучаствовать в фестивале «Славянский базар». Изначально мы стали участниками районного этапа этого конкурса, где победили три номера в двух номинациях, а затем уже нас пригласили на «Славянский базар». Ребята-подростки очень живо на это откликнулись, педагоги помогли. Опыт огромный, наработок очень много. На «Славянский базар» тоже было представлено три номера.
Кстати, Смиловичский колледж впервые принял участие в «Славянском базаре». Кроме того, учащиеся привезли более 10 дипломов с конкурса «Студенческая аграрная весна», который также проходил в Витебске.