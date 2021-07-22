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Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»

22 июля 2021 15:09
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Новости Беларуси. Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа вернулся со «Славянского базара в Витебске». И не с пустыми руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»-1

Они заняли почетное второе место в гранд-финале конкурса «Огонь молодежных талантов», который проходил в рамках фестиваля искусств БРСМ. За звание лучших боролись танцоры, музыканты и артисты, победившие в областных отборочных турах.

Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»-3

Представители Смиловичского колледжа подготовили творческие номера в трех номинациях: авторский хит, современная хореография и шоу-программа. Артисты колледжа покорили зрителей шоу мажореток.

Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»-5

Екатерина Шкурко, заместитель директора по воспитательной работе Смиловичского государственного аграрного колледжа: 
У нас очень активные ребята, очень инициативные педагоги, всегда стремятся не просто к каким-то вершинам, а, в первую очередь, к саморазвитию. В этом году нам было предложено поучаствовать в фестивале «Славянский базар». Изначально мы стали участниками районного этапа этого конкурса, где победили три номера в двух номинациях, а затем уже нас пригласили на «Славянский базар». Ребята-подростки очень живо на это откликнулись, педагоги помогли. Опыт огромный, наработок очень много. На «Славянский базар» тоже было представлено три номера.

Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»-7

Кстати, Смиловичский колледж впервые принял участие в «Славянском базаре». Кроме того, учащиеся привезли более 10 дипломов с конкурса «Студенческая аграрная весна», который также проходил в Витебске.

# Славянский базар в Витебске-2021

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