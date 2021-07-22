«Мы все идеи выслушаем». Студенты БНТУ займутся благоустройством Логойского района

Новости Беларуси. Совместный вклад в развитие Логойского района. Студенты архитектурно-строительного факультета БНТУ предложили инициативы по обустройству мест отдыха в парках и скверах районного центра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С таким предложением ко второкурсникам обратилось руководство района. Вместе определили места для будущего благоустройства. Сделать более привлекательными для отдыха планируют набережную реки Гайна, сквер возле ручья Лапенец, а также участки в центральном парке.

К разработке ребята подошли креативно, продумали все до мелочей. В каждом проекте есть места для занятий спортом, велодорожки и скамейки. Ознакомиться с работами будущих архитекторов можно в местном Дворце культуры.

Владислав Гарунович, главный специалист управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:

В данный момент эти концепции выставлены на общественное обсуждение граждан. Будет выслушано мнение всех желающих. После будет проведена обобщенная работа по взятию лучших моментов из этих концепций и, возможно, в дальнейшем проектирование благоустройства этой части города. Рассмотрев данные концепции, могут обращаться в управление архитектуры, мы все идеи выслушаем, запишем и в работе будем учитывать.