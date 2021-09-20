Идеальный объёмный хвост и правильный пробор. Показываем актуальные причёски, которые сделает каждая

Эмилия Зыбарева, стилист по прическам:

Какие тренды диктует нам 2021-2022 год? Это, безусловно, легкость, естественность. Девушки, которые привыкли делать быстрые прически, при этом выглядеть замечательно, красиво, привлекательно – это их время. Самостоятельно можно легко создать образ, который заставит окружающих думать, что здесь поработали профессионалы.

Эмилия Зыбарева:

Для создания легких локонов нам понадобится утюжок. Заводим утюжок, делаем перекрут, придерживая пальцем, не останавливаясь проводим по волосам, и локон уже готов. По такому принципу мы прорабатываем всю голову. Это занимает где-то 10 минут. Для обладательниц более густых волос, конечно, понадобиться чуть больше времени. Подготовительную часть мы окончили, накрутка произведена, теперь на базе этих локонов я покажу виды быстрых причесок, которые можно легко трансформировать из одной в другую.

И при завивке, и при выпрямлении волосы должны свободно скользить между пластин. Ведите утюжок плавно – не слишком быстро и не слишком медленно, чтобы прядь успела равномерно прогреться. Если накрутить локон с первого раза не удалось, дайте пряди остыть и смените температуру плойки, а также следите за тем, чтобы не поворачивать щипцы против направления накрутки – иначе от зажима на локоне останется залом. Элегантно будут смотреться и гладкие прически, не требующие прикорневого объема.

Эмилия Зыбарева:

Чтобы добиться ровной гладкости, мы кладем волосинку на полотно и при этом направлении, на бок, слегка дотрагиваемся и уже в конце зажимаем. Добавить изюминку в такой образ можно при помощи пары невидимок. Тогда прическа заиграет новыми красками.

Эмилия Зыбарева:

В этом году очень актуально добавление косичек в любые прически. Точно так же мы сейчас сделаем прическу, которую в дальнейшем трансформируем еще в одну и добавим в нее косичку. Эффект «вау» помогут создать волосы, накрученные при помощи заплетенных накануне кос с использованием пенки.

Эмилия Зыбарева:

Сейчас мы сделаем быстрый пучок. Для этого нам нужно зафиксированный хвост продеть под пальцы и встретить эту часть локонов внизу, продеть ее вниз. Прямой пробор модели носят с актуальной сегодня гладкой укладкой. Минимализм в чистом виде. Уложенные гелем гладкие волосы идеально сочетаются с прямым пробором. Эта прическа подчеркивает овал лица, поэтому с ней нужно быть аккуратной и следить за каждым волоском.

Эмилия Зыбарева:

Есть радужка глаза и самая высокая часть бровки, называется «апекс». Чтобы сделать правильный пробор, будем ориентироваться по ним. Визуально мы ведем от радужки и находим точку, с которой начинается рост волос – она будет задавать направление. Как правильно определить ровный пробор? Мы ориентируемся по линии носа, вот наша межбровка, и ведем ровненько. Находим центральную точку и от нее палочкой заводим, отделяем центральную часть. Готовые прически желательно фиксировать сухим или жидким лаком – это обеспечит ей более длительную носку.

Эмилия Зыбарева:

Сейчас я поделюсь секретом, как сделать хвост, чтобы не было эффекта, когда он опускается, съезжает. Разделяем часть волос – прическа отлично подойдет для обладательниц прямых волос. Можно слегка это все сверху зафиксировать лаком, чтобы убрать лишний пушок. Верхняя часть уже готова, теперь переходим к нижней. Берем нижнюю часть волос и соединяем с верхней, которую мы уже подготовили.

Эмилия Зыбарева:

Стараемся нижние пряди волос до такой степени максимально близко подвинуть к верхнему хвосту, чтобы перехватить рукой и соединить их вместе, в один. Для фиксации этого хвоста можно использовать платок. Нижние части хвостика у платочка, чтобы избежать лишнего объема, мы фиксируем при помощи резиночки.