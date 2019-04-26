«И я начала плакать»: воспоминания очевидцев трагедии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля, в день чернобыльской трагедии, по всей стране проходят памятные мероприятия. Они посвящены в том числе героям-ликвидаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Беларуси их проживает более 70 тысяч. С очевидцами тех страшных событий встретился корреспондент Александр Добриян.

26 апреля 1986 года, 1 час 23 минуты утра – пожалуй, с такой точностью невозможно назвать время ни одной из поворотных точек в истории Беларуси. Авария на Чернобыльской станции невидимой чертой радиационного загрязнения разделила жизнь миллионов белорусов на «до» и «после». Надежда Баранова то утро помнит до мелочей.

Надежда Баранова, пенсионерка:

Мы выгоняли коров утром. Выгоняем коров и все стоим, ожидаем, пока придет пастух. Так она говорит: «А ты знаешь, что это такое?» Я говорю: «Я понятия не имею». Думаю: что это такое – военные едут… а что это будет? Война началась? А она говорит: «Кто знает, война не война, а Чернобыль», – и начала плакать. И я начала плакать. А что это такое? А это такое, что все мы погибнем.

В 1986-м люди, не задумываясь, ехали в «зону» навстречу неизвестности. С пониманием того, что это общая беда, которую никто, кроме них, не исправит. Воспоминания ликвидатора Александра Коновалова, в отличие от выцветших кадров кинохроники, спустя 33 года такие же яркие. В памяти отпечатались обезлюдевшие деревни и дурманящий запах цветущих садов.

Александр Коновалов, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Детей отправил к родственникам в Краснодар, а сам поехал в командировку. Не верилось поначалу. Но когда приехали на место, все это увидели – поняли, что это все на полном серьезе происходит. Эти воспоминания болезненные, так сказать. Потому что людей нет, школы пустые, садики пустые. Естественно, и деревни пустые.

Своя «чернобыльская» история есть у многих белорусских семей. Самые тяжелые у тех, у кого мирный атом забрал родину: дом, соседей, привычную жизнь.

Александр Добриян, СТВ:

Небольшой Ветковский район радиационное облако накрыло фактически целиком. 59 деревень навсегда исчезли с карты Беларуси. Такую же судьбу могли разделить еще многие населенные пункты, они до сих пор имеют статус «с правом на отселение», но их жители решили по-другому.

33 постчернобыльских года – это не только дорога скорби и памяти. За три десятилетия белорусы научились жить в новых условиях. Вывели на новый уровень медицину, нашли способы выращивать на пострадавших территориях чистую продукцию, создали новые точки экономического развития этих земель.

Олег Левшунов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сельчане работают, стараются развивать населенный пункт. Конечно, я как житель страны очень благодарен и Президенту, и правительству. Потому что не растерялись. Приняли грамотные решения. Были созданы программы, не смотря на финансовые трудности. Но в первую очередь благодарен за то, что во главу угла всегда ставилась защита человека.