«И Оля, которая передавала вещи, стала пособником. Вообще человек незнающий». Кого ещё и зачем втянули в громкий шпионский скандал?

Новости Беларуси. Документальный фильм «Манкурты» входит в топ поисковых запросов по данным «Яндекса». Обе серии сейчас закрепились в десятке самых просматриваемых видео и продолжают набирать популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и новая часть «Манкурты. Постскриптум». Расследование о том, как иностранные спецслужбы с целью заполучить секретные документы пытались создать агентурную сеть в Беларуси. И вот, казалось бы, спецоперация должна была завершиться. Но нет! Игра со стороны главного фигуранта – Игоря Макара – продолжилась. Все во имя якобы секретного архива, за которым так тянулись его руки. Макар вышел на свою давнюю знакомую Наталью Любецкую, а та – на свою родственницу Ольгу, которая в Гродно должна была забрать слитые документы из КГБ.

А вот и развязка: в ночь на 31 марта Наталью задержали на Партизанском проспекте в Минске с архивом в руках. И тут пришло осознание: женщину просто использовали.

– Что он написал по поводу этих документов? – Вообще ничего… Просто что это какие-то важные для него бумаги. Его бумаги какие-то. Вот. Так как это личное, попросил, чтобы никто не видел. […] «Умышленно совершенная гражданином выдача… Пособник». Я – пособник… Просто общаясь, получилось, что пособник. И Оля, родственница моя, которая передавала вещи, сейчас, получается, что стала пособником. Вообще человек даже незнающий. […] Я с четырьмя детьми. […] И Олю эту свою втянула еще с тремя детьми, тоже многодетную мать.

После того как Макар понял, насколько глубоко ошибался в своем успехе, тут же начал заметать следы – удалять полностью переписку с той же Натальей Любецкой.

Которая, кстати, по возвращении домой также изрядно почистила ленту своего Facebook аж до 19 ноября. Как раз до того времени, когда и началась оперативная игра КГБ со «сливами телефонных разговоров».