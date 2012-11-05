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I Минский фестиваль педагогических идей и решений собрал вместе молодых столичных учителей

05 ноября 2012 17:12
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Новости Беларуси. Во время каникул столичных учителей собрал I Минский фестиваль педагогических идей и решений. В течении двух дней коллеги будут обмениваться опытом и искать новые подходы в обучении.

В программе форума также мастер-классы по школьным предметам и творческие мастерские педагогов из Москвы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Это сегодня те педагоги, которые только со студенческой скамьи, они только закончили вузы, они тоже собрались для такого общения. Я думаю, что оно будет очень результативным, полезным для обеих систем образования.
Нам хотелось бы, чтобы сегодня молодые педагоги действительно приобретали дух творчества, чтобы они были краетивными, были думающими.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика # Фотофакт

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