I Минский фестиваль педагогических идей и решений собрал вместе молодых столичных учителей

Новости Беларуси. Во время каникул столичных учителей собрал I Минский фестиваль педагогических идей и решений. В течении двух дней коллеги будут обмениваться опытом и искать новые подходы в обучении.

В программе форума также мастер-классы по школьным предметам и творческие мастерские педагогов из Москвы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Это сегодня те педагоги, которые только со студенческой скамьи, они только закончили вузы, они тоже собрались для такого общения. Я думаю, что оно будет очень результативным, полезным для обеих систем образования.

Нам хотелось бы, чтобы сегодня молодые педагоги действительно приобретали дух творчества, чтобы они были краетивными, были думающими.