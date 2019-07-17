«И дождь не страшен уже»: что говорят минчане о шеринге зонтиков

Новости Беларуси. Комфортный Минск в любую погоду! В центре столицы появились корзины с зонтами для шеринга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Укрыться от дождя под таким зонтиком можно абсолютно бесплатно. Популярную в Европе идею безвозмездного проката воплотила компания velcom | A1. Яркие аксессуары будут путешествовать по городу.

В непогоду их можно взять с собой, а после оставить на видном месте: у входа в кафе, на станцию метро или на остановке. Полезные девайсы только сегодня выручили более чем сотне прохожих.

Вдруг будешь идти где-то, зонтик не взял из дома – взял зонтик и пошел себе спокойно, и дождь не страшен уже.

Это очень здорово, хорошо придумали. Даже сейчас воспользуемся.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1:

Шеринг зонтиков – это отличная идея для городской активности. Мы призываем всех неравнодушных, кому нравится эта идея, пользоваться ей. Выставлять зонтики рядом со своими заведениями.

Velcom меняется, становится A1. Именно поэтому мы выбрали в качестве цветов зонтиков желтый, красный и белый. Красный и белый – это цвета A1, нового бренда.

Путешествие по столице зонтики символично начали с «Комфортной аллеи» на Комсомольской. Арт-объект появился здесь на прошлой неделе и успел стать популярной у минчан фотозоной. Похожие инсталляции есть в Лиссабоне, Барселоне и Санкт-Петербурге.

Успеть сделать селфи на аллее зонтиков в белорусской столице можно до 21 июля. В воскресенье конструкцию демонтируют, а яркие девайсы подарят жителям столицы.