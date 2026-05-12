Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь

Сотрудники Гродненской таможни пресекли незаконную попытку ввоза партии косметического средства в Беларусь, информирует официальный Telegram-канал Государственного таможенного комитета Беларуси.

Польский перевозчик с целью экономии на таможенных платежах порядка 15 000 рублей не задекларировал часть груза.

Сообщается, что грузовой автомобиль VOLVO прибыл в ПП «Берестовица», где и был установлен факт незаконного перемещения товара на территорию ЕАЭС.

В отношении перевозчика Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 КоАП РБ. По решению суда он уплатит штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара и недостающие таможенные платежи.

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Фото: официальный Telegram-канал ГТК Беларуси