Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Ключевые назначения затронули местную вертикаль власти и промышленный сектор. Глава государства сделал ставку на управленцев-практиков, которые знают жизнь регионов и производство изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района

Кресло мэра второго по величине города страны, Гомеля, займет Руслан Пархамович. До настоящего момента он был помощником Президента – инспектором по Гомельской области. На этом посту он детально изучил проблемные точки региона, а предыдущий опыт работы министром архитектуры и строительства позволит эффективно решать вопросы городской инфраструктуры и жилищной политики. Как отметил глава государства: Гомель – стратегический центр, требующий сильного руководителя с государственным подходом.