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Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле

12 мая 2026 13:46
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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Ключевые назначения затронули местную вертикаль власти и промышленный сектор. Глава государства сделал ставку на управленцев-практиков, которые знают жизнь регионов и производство изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Кресло мэра второго по величине города страны, Гомеля, займет Руслан Пархамович. До настоящего момента он был помощником Президента – инспектором по Гомельской области. На этом посту он детально изучил проблемные точки региона, а предыдущий опыт работы министром архитектуры и строительства позволит эффективно решать вопросы городской инфраструктуры и жилищной политики. Как отметил глава государства: Гомель – стратегический центр, требующий сильного руководителя с государственным подходом. 

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле-2

Руслан Пархамович, председатель Гомельского горисполкома:
Откровенно говоря, о чем я и докладывал главе государства, мне ближе практическая работа, работа непосредственно с людьми, работа в коммунальном хозяйстве, в строительстве, в транспорте. То есть то, что обеспечивает комфортное проживание граждан. Безусловно, дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле. Нужно двигаться эволюционно. Мы пересмотрим все, что имеет отношение, как я и сказал, в первую очередь к комфортности проживания населения.

# Александр Лукашенко # Руслан Пархамович

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