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Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района

12 мая 2026 13:43
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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Ключевые назначения затронули местную вертикаль власти и промышленный сектор. Глава государства сделал ставку на управленцев-практиков, которые знают жизнь регионов и производство изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района-2

Новый руководитель в Мозырском районе. Райисполком возглавит Александр Веремеев. У него за плечами успешный опыт в аграрном секторе – до этого он руководил хозяйством «Полесье-Агроинвест», которое удалось вывести в регионального лидера производства. Сегодня предприятие дает более половины всей сельхозпродукции Петриковского района. Оно полностью отказалось от дотаций инвестора и вышло на самоокупаемость.

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Александр Александрович, голова не закружится от таких взлетов у тебя? Потому что ты так как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался, но заслуженно. Я, наверное, не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали. Несмотря на короткий промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался, вникал.

Самое главное у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве – это «Полесье-Агро». Это же неплохое предприятие было, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем. И меня подкупает то, что ты вникал в производство, ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петриковском районе я видел это, чувствовал.

Но Мозырский район – это гигантский район. Это и большая промышленность, и то, что Руслану, то и тебе придется видеть и промышленное предприятие, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, такая полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.

– Принято, товарищ Президент. Готов работать.

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Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района-6

Также глава государства согласовал Александра Шундрика на должность начальника главного управления кадровой политики Администрации Президента. Экзамен на профессионализм предстоит сдать и новому генеральному директору БМЗ Александру Саковичу. Также глава государства согласовал назначение Юрия Алексея членом Гродненского облисполкома. Должность заместителем начальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России займет Владимир Матусевич.

# Александр Лукашенко

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