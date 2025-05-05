Храм построили в честь победы в войне 1812 года. История Свято-Космо-Дамиановской церкви в деревне Городок

Святыню построил в 1814 году помещик Жилинский в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Он был участником похода русской армии в Париж. Храм освящен в честь святых бессребреников и чудотворцев братьев Космы и Дамиана Асийских, живших в 3 веке н.э. Их престольный праздник – 14 ноября.

Наталья Месник, учитель истории гимназии г. п. Глуск:

Построена она в византийском стиле, работала она практически все время. Единственное, когда она закрывалась – это в 1940-м, когда из нее было принято решение сделать гончарную мастерскую. Она работала и во время Великой Отечественной войны, когда немцы отступали, они сделали здесь такой укрепленный рубеж, мы на фасаде еще сможем увидеть пули, которые остались от тех событий. Сейчас церкви дан статус историко-культурного наследия, и она охраняется государством. По выходным здесь проходят службы.