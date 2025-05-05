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Храм построили в честь победы в войне 1812 года. История Свято-Космо-Дамиановской церкви в деревне Городок

05 мая 2025 15:29
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Духовная крепость и главная реликвия района! Свято-Космо-Дамиановская церковь в деревне Городок чудом сохранилась до наших дней, рассказали в программе «Путевка BY». Деревянный храм возвышается над Птичью кажется благодатным островком, где царит добро и спокойствие.

Храм построили в честь победы в войне 1812 года. История Свято-Космо-Дамиановской церкви в деревне Городок-2

Святыню построил в 1814 году помещик Жилинский в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Он был участником похода русской армии в Париж. Храм освящен в честь святых бессребреников и чудотворцев братьев Космы и Дамиана Асийских, живших в 3 веке н.э. Их престольный праздник – 14 ноября.

Храм построили в честь победы в войне 1812 года. История Свято-Космо-Дамиановской церкви в деревне Городок-4

Наталья Месник, учитель истории гимназии г. п. Глуск:
Построена она в византийском стиле, работала она практически все время. Единственное, когда она закрывалась – это в 1940-м, когда из нее было принято решение сделать гончарную мастерскую. Она работала и во время Великой Отечественной войны, когда немцы отступали, они сделали здесь такой укрепленный рубеж, мы на фасаде еще сможем увидеть пули, которые остались от тех событий. Сейчас церкви дан статус историко-культурного наследия, и она охраняется государством. По выходным здесь проходят службы.

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анстасия Макеева

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