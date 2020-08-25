«Хотим решить проблему, чтобы тут навели порядок». Анатолий Линевич встретился с жителями Чашникского района

25 августа ответы на эти и другие вопросы жителям Чашникского района давал помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Как обмолотить участки простым жителям, когда комбайны еще не завершили уборочную в хозяйствах? Почему людей не устраивает грейдирование дороги к деревне раз в месяц?

Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию, личный прием граждан, а после выехал в некоторые деревни, чтобы лично встретиться с людьми.

Анна Корбан, жительница поселка Октябрьский:

Сами соседи построили. Это был раньше когда-то гараж. Но он построен очень давно. Пришел в непригодность, обваливается. И он стал сносить этот хлам, чтобы сохранить его внешность.

Хотим решить проблему, чтобы тут навели порядок, убрали эти сараи. Пусть эти кабачки растут, они никому не будут мешать. Но чтобы нам эти сараи убрали, чтобы мы посадили тут цветы, деревья, скамейки сделали и могли здесь отдохнуть.