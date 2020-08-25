«Хотим решить проблему, чтобы тут навели порядок». Анатолий Линевич встретился с жителями Чашникского района
Новости Беларуси. Как обмолотить участки простым жителям, когда комбайны еще не завершили уборочную в хозяйствах? Почему людей не устраивает грейдирование дороги к деревне раз в месяц?
25 августа ответы на эти и другие вопросы жителям Чашникского района давал помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию, личный прием граждан, а после выехал в некоторые деревни, чтобы лично встретиться с людьми.
Анна Корбан, жительница поселка Октябрьский:
Сами соседи построили. Это был раньше когда-то гараж. Но он построен очень давно. Пришел в непригодность, обваливается. И он стал сносить этот хлам, чтобы сохранить его внешность.
Хотим решить проблему, чтобы тут навели порядок, убрали эти сараи. Пусть эти кабачки растут, они никому не будут мешать. Но чтобы нам эти сараи убрали, чтобы мы посадили тут цветы, деревья, скамейки сделали и могли здесь отдохнуть.
В ситуации явно прослеживается конфликт интересов. Ведь участок под огородничество выделен на законных основаниях, в 25 метрах от жилого дома в поселке Октябрьский. Нарушений на месте не зафиксировал и помощник Президента. В любом случае реагировать чиновники должны на каждое обращение. Ведь многие проблемы порой не под силу решить местной власти.
Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Ситуацией владеть нужно всегда и видеть, как сегодня местная власть реагирует на обращения граждан. Я скажу, что в районе достаточно остро на это реагируют, то есть вникают в проблемы, разбираются, рассматривают. Возможно, что-то нужно решать на уровне законодательства. Есть вопросы, которые нужно решать непосредственно с министерствами, с ведомствами. Поэтому непосредственно общение с населением, в частности, и с выездами на места, что мы сделали сегодня.
В Чашникском районе отмечают, что устные и письменные обращения постепенно «вытесняются» электронными. По сравнению с 2019 годом писем в интернете пришло вдвое больше. Всего же на прямые линии, личные приемы посредством сети в райисполком обратились 120 человек.