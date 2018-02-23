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«Каждый мужчина должен отслужить в армии». В Витебске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

23 февраля 2018 11:30
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия 23 февраля проходят во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый мужчина должен отслужить в армии». В Витебске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества-1

Так, у монумента воинам-освободителям в Витебске собрались военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил, руководство города, представители общественных организаций. Память павших в боях за отечество почтили минутой молчания.

«Каждый мужчина должен отслужить в армии». В Витебске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества-3

Артем Никифоров, учащийся Витебского кадетского училища:
Я считаю этот праздник очень важным, поскольку учусь в Витебском кадетском училище. Я патриот своей страны и считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии.

«Каждый мужчина должен отслужить в армии». В Витебске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества-5

Игорь Гиль, военнослужащий 103-й воздушно-десантной бригады:
103-я отдельная воздушно-десантная бригада принимала участие во Второй мировой войне, позднее она одной из первых входила в Республику Афганистан.

Мне посчастливилось служить в этой бригаде и продолжать традиции наших предков.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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