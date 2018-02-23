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Оранжевый уровень опасности объявлен из-за морозов на 24 февраля. Что советует водителям ГАИ

23 февраля 2018 10:49
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Новости Беларуси. ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок на личном транспорте из-за морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На завтра, 24 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По сообщениям метеорологов, столбики термометров опустятся до – 25. В связи с этим Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант службы. Некоторые инспекторы ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам. Дорожная милиция просит подготовить автомобили к использованию в условиях низких температур и придерживаться безопасного стиля вождения.

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за морозов на 24 февраля. Что советует водителям ГАИ-1

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за морозов на 24 февраля. Что советует водителям ГАИ-3

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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