Оранжевый уровень опасности объявлен из-за морозов на 24 февраля. Что советует водителям ГАИ

Новости Беларуси. ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок на личном транспорте из-за морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На завтра, 24 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По сообщениям метеорологов, столбики термометров опустятся до – 25. В связи с этим Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант службы. Некоторые инспекторы ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам. Дорожная милиция просит подготовить автомобили к использованию в условиях низких температур и придерживаться безопасного стиля вождения.