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«Хор Цітовіча і сольны канцэрт Дзмітрыя Калдуна»: чем удивят областные «Дожинки» в Смолевичах 7 октября

06 октября 2017 14:32
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Новости Беларуси. Смолевичи в ожидании большого агрофеста. Уже 7 октября здесь отметят областные «Дожинки». Около 200 объектов торговли и общественного питания развернутся на главной площади райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хор Цітовіча і сольны канцэрт Дзмітрыя Калдуна»: чем удивят областные «Дожинки» в Смолевичах 7 октября-1

Организаторы обещают: хлеба и зрелищ хватит всем. В программе – конкурсы, дегустации, концерт, а также парад передовиков и церемония их награждения.

Владимир Гавриков, директор Смолевичского районного организационно – методического центра:
«Дажынкі» чакаюць гледачоў. Гэта і нейкія імпрэзы, і красоўныя вулічныя тэатры, і выступленні вядучых творчых калектываў Міншчыны, гасцей свята. Гэта і хор Цітовіча, і сольны канцэрт нашага земляка Дзмітрыя Калдуна. І шмат-шмат розных забаўлянак, каторыя кожны можа наведаць.

«Хор Цітовіча і сольны канцэрт Дзмітрыя Калдуна»: чем удивят областные «Дожинки» в Смолевичах 7 октября-4

Ждут гостей «Дожинок» и различные мастер-классы: по соломоплетению, ткачеству, гончарному ремеслу. Отдельная программа для юной публики. А завершится праздник тружеников села красочным фейерверком.

«Хор Цітовіча і сольны канцэрт Дзмітрыя Калдуна»: чем удивят областные «Дожинки» в Смолевичах 7 октября-6

# общество # Фотофакт # Дожинки 2016

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