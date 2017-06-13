Ходит по домам и гавкает на 20 ладов: необычные профессии

Чтобы заставить проктолога плакать, достаточно спросить его, кем он мечтал стать в детстве. Кстати, профессия врача в нашей стране – на втором месте по востребованности. Первое прочно занимают медсестры. На третьем, четвёртом и пятом – водители, продавцы и лаборанты. В современном мире существует более 40 тысяч различных профессий. И с каждым годом цифра растёт. Как только не приходится зарабатывать людям на хлеб насущный. Например, шведка Эльфрида Карлсон за деньги гавкает.

Скандинавы, как и белорусы, не горят желанием платить налоги за собак, и тогда специальная служба Стокгольма прибегает к помощи упомянутой особы. Эльфрида ходит по домам и гавкает на 20 различных ладах. Хвостатые нелегалы охотно откликаются, выдавая, тем самым, себя и своих хозяев.

По ответному лаю Эльфрида определяет породу и возраст собак, а затем выписывает счета их владельцам. В Беларуси до подобных мер еще не додумались, но вот редких и новых профессий прибавляется с каждым днём.

Кто же такие «эйчары», директологи, СММ-менеджеры, математики-кибернетики?

Скажем сразу, в Беларуси эти специальности востребованы! К примеру, директологу нередко платят как директору. В его обязанности входит управление контекстной рекламой, а также общение с заказчиками. Проще говоря – пользователь, который ищет в Интернете «где купить унитаз недорого», должен увидеть рекламу определенной компании.

СММ-менеджеры – гуру социальных сетей. Их задача – написать текст и подобрать картинку Вконтакте или в Фейсбуке так, чтобы человек захотел купить продукт. Специального образования не нужно, главное – успешный опыт получения лайков и репостов в социальных сетях. «Эйчары» ответственны и за разработку мотивационных схем для сотрудников (премии, бонусы, социальные пакеты), и за обучение персонала, и за повышение квалификации.

Уровень зарплат очень разный.

К примеру, в IT-cфере опытный специалист зарабатывает от 2000 белорусских рублей. Математик-кибернетик автоматизирует всевозможные процессы. Позволить себе такого специалиста могут только крупные компании, так как его работа стоит очень дорого.



Зачастую работодатели даже не пишут уровень заработной платы в объявлениях. Не исключаем, что кто-то, просмотрев этот опрос, вдруг решит стать «эйчаром», СММ-маркетологом или директологом. Ну, а, если Ваша планка не так высока, то больницы, магазины и автопарки ждут Вас с распростёртыми объятиями.