Хочу делать для города хорошее. В Узде местный житель убирает улицы по зову души

Новости Беларуси. Знаменитый не словом, а делом. В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель, он всегда стремился принести пользу окружающей среде и малой родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наш корреспондент Елена Козлова познакомилась со знаменитым жителем.

Этого человека легче встретить на городских улицах, чем найти дома. Кстати, и мы увидели его случайно – он наводил порядок на главной площади Узды. В зависимости от времени года в его арсенале лопата, грабли или метла. Леонид Новиков переехал из Гомельской области 13 лет назад.