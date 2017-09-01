В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок

Новости Беларуси. Необычный детский городок появился в одном из дворов Гомеля. В игровой комплекс, помимо традиционных волейбольной и футбольной площадок, вошли более десятка объектов, созданных в единственном экземпляре по индивидуальным чертежам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Сейчас все, что появилось во дворе, от песочниц и качелей до парусников и игровых столов, сделано руками жителей близлежащих домов.

Над уникальным местом для игр собственных детей все лето по вечерам трудились более 200 родителей.

Ребенок:

Это вообще! Круто очень сильно.