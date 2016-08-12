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Хлеборобы Беларуси собрали более 5 млн тонн зерна

12 августа 2016 12:01
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Новости Беларуси. Уборочная кампания зерновых в Беларуси близится к завершению. С  полей собрано уже более 5 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область традиционно лидирует с результатом более, чем в полтора миллиона. На втором месте брестчане, которые также перешли миллионный рубеж. Третье место за хлеборобами Гомельщины,  четвертыми идут комбайнеры Гродненского региона.

Причем в некоторых районах области жатва уже завершена. Свободную технику направляют для уборки зерновых в подсобных хозяйствах и на приусадебных участках.

# общество # Урожай

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