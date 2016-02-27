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Хирурги восстанавливают кисти рук 25-летнему «деревянному» человеку из Бангладеш

27 февраля 2016 18:13
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Новости мира. 25-летний Абул Баяндра, носитель редкой грибковой инфекции, перенес первую операцию. Команда из девяти врачей под руководством доктора Сена удалила бородавки с помощью лазера. Хирурги сжигали мертвые ткани слой за слоем.

Впереди еще несколько операций. В результате специалисты рассчитывают на то, что

смогут избавить молодого человека от ужасных кожных наростов.

Хирурги восстанавливают кисти рук 25-летнему «деревянному» человеку из Бангладеш-1

О своей болезни Абул узнал десять лет назад. И с каждым днем его жизнь становилась все сложнее. Со временем он перестал самостоятельно есть, пить, мыться, чистить зубы. Без помощи близких мужчина не может даже сходить в туалет.

В какой-то момент молодому человеку пришлось отказаться и от работы. Раньше он работал рикшей и мог тянуть за собой легкую двуколку, теперь все изменилось.

Родственники Абула в течение многих лет пытались собрать нужную сумму, чтобы Абула прооперировали.

Хирурги восстанавливают кисти рук 25-летнему «деревянному» человеку из Бангладеш-4

На помощь пришли хирурги из Дакки. Они согласились провести бесплатную операцию. Наросты было решено удалить после того, как медики убедились, что их корни расположены под слоями эпидермиса и не затрагивают других органов.

Абул Баяндра:
Я хочу снова иметь возможность работать. Я просто хочу иметь возможность держать свою дочку на руках и обнимать ее. Было бы хорошо снова начать есть собственными руками. 

# общество # Вирусные заболевания # Фотофакт

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