Хирурги восстанавливают кисти рук 25-летнему «деревянному» человеку из Бангладеш
Новости мира. 25-летний Абул Баяндра, носитель редкой грибковой инфекции, перенес первую операцию. Команда из девяти врачей под руководством доктора Сена удалила бородавки с помощью лазера. Хирурги сжигали мертвые ткани слой за слоем.
Впереди еще несколько операций. В результате специалисты рассчитывают на то, что
смогут избавить молодого человека от ужасных кожных наростов.
О своей болезни Абул узнал десять лет назад. И с каждым днем его жизнь становилась все сложнее. Со временем он перестал самостоятельно есть, пить, мыться, чистить зубы. Без помощи близких мужчина не может даже сходить в туалет.
В какой-то момент молодому человеку пришлось отказаться и от работы. Раньше он работал рикшей и мог тянуть за собой легкую двуколку, теперь все изменилось.
Родственники Абула в течение многих лет пытались собрать нужную сумму, чтобы Абула прооперировали.
На помощь пришли хирурги из Дакки. Они согласились провести бесплатную операцию. Наросты было решено удалить после того, как медики убедились, что их корни расположены под слоями эпидермиса и не затрагивают других органов.
Абул Баяндра:
Я хочу снова иметь возможность работать. Я просто хочу иметь возможность держать свою дочку на руках и обнимать ее. Было бы хорошо снова начать есть собственными руками.