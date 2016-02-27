Хирурги восстанавливают кисти рук 25-летнему «деревянному» человеку из Бангладеш

Впереди еще несколько операций. В результате специалисты рассчитывают на то, что

Новости мира. 25-летний Абул Баяндра, носитель редкой грибковой инфекции, перенес первую операцию. Команда из девяти врачей под руководством доктора Сена удалила бородавки с помощью лазера. Хирурги сжигали мертвые ткани слой за слоем.

О своей болезни Абул узнал десять лет назад. И с каждым днем его жизнь становилась все сложнее. Со временем он перестал самостоятельно есть, пить, мыться, чистить зубы. Без помощи близких мужчина не может даже сходить в туалет.

В какой-то момент молодому человеку пришлось отказаться и от работы. Раньше он работал рикшей и мог тянуть за собой легкую двуколку, теперь все изменилось.



Родственники Абула в течение многих лет пытались собрать нужную сумму, чтобы Абула прооперировали.