Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»

Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, с самым большим упоением руководитель нашей Академии наук рассказал журналистам о достижениях на аграрной ниве. Наши поля засевают нашим ячменем, люпином, бобовыми. Ждем финальной точки селекционеров – сугубо белорусскую корову. Порой даже ваш самый любимый продукт может быть произведен стараниями наших ученых. А вот что касается лекарств, то там четко указано – «Академфарм». Значит, этот рецепт для здоровья от наших ученых.
Подходит к завершению создание центра вирусологии. Это независимость и безопасность. Новоселье планируют на будущий год. А это свои вакцины. Биотехнологии и даже искусственный интеллект. Более 100 уникальных разработок собрали на первую такого рода выставку. Она прошла в стенах Академии. Владимир Гусаков гордится плеядой молодых управленцев. К слову, министр образования был ученым секретарем НАН Беларуси. До конца года апгрейд ждет и устав Академии – надо соответствовать. Ведь на международной арене мы – маяк.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Почему мы имеем такие серьезные, крупные разработки по Академии наук? Потому что мы объединяем усилия разных ученых. Даже часто не только Академии наук. Это межведомственные кластеры и даже межстрановые. Академия наук возглавляет Международную ассоциацию академий наук, а Международная ассоциация академий наук – это 20 академий мира. Это практически все академии наук бывшего Советского Союза, китайская академия наук и провинций Китая, вьетнамская академия наук. И даже в Европе есть члены нашей Академии наук.
На известных колоннах НАН Беларуси зиждется лишь треть белорусской науки. Свои центры научной мысли у Минздрава, например, и, понятное дело, – у Минобороны. Но в целом под академической крышей и фундаментальная наука (это престиж государства), и центры научно-практических достижений. Белорусские ученые ощутимо перешли на самоокупаемость. Например, по итогам 2021 года по разработкам ученых Академии выпустили 226 наименований импортозамещающей продукции почти на полмиллиарда долларов. А каждый вложенный бюджетный рубль принес пять рублей. В классическом понимании это отлично.
Читайте также:
Лукашенко: беспилотники очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине
Лукашенко об успехах НАН: надо показать людям, что мы умеем делать, а показать есть что
Председатель Президиума НАН: «Мы предлагаем создать крупное объединение в области микроэлектроники»