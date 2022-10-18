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Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»

18 октября 2022 17:45
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Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»-1

Конечно, с самым большим упоением руководитель нашей Академии наук рассказал журналистам о достижениях на аграрной ниве. Наши поля засевают нашим ячменем, люпином, бобовыми. Ждем финальной точки селекционеров – сугубо белорусскую корову. Порой даже ваш самый любимый продукт может быть произведен стараниями наших ученых. А вот что касается лекарств, то там четко указано – «Академфарм». Значит, этот рецепт для здоровья от наших ученых.

Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»-4

Подходит к завершению создание центра вирусологии. Это независимость и безопасность. Новоселье планируют на будущий год. А это свои вакцины. Биотехнологии и даже искусственный интеллект. Более 100 уникальных разработок собрали на первую такого рода выставку. Она прошла в стенах Академии. Владимир Гусаков гордится плеядой молодых управленцев. К слову, министр образования был ученым секретарем НАН Беларуси. До конца года апгрейд ждет и устав Академии – надо соответствовать. Ведь на международной арене мы – маяк.

Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»-7

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:  
Почему мы имеем такие серьезные, крупные разработки по Академии наук? Потому что мы объединяем усилия разных ученых. Даже часто не только Академии наук. Это межведомственные кластеры и даже межстрановые. Академия наук возглавляет Международную ассоциацию академий наук, а Международная ассоциация академий наук – это 20 академий мира. Это практически все академии наук бывшего Советского Союза, китайская академия наук и провинций Китая, вьетнамская академия наук. И даже в Европе есть члены нашей Академии наук.  

Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»-10

На известных колоннах НАН Беларуси зиждется лишь треть белорусской науки. Свои центры научной мысли у Минздрава, например, и, понятное дело, – у Минобороны. Но в целом под академической крышей и фундаментальная наука (это престиж государства), и центры научно-практических достижений. Белорусские ученые ощутимо перешли на самоокупаемость. Например, по итогам 2021 года по разработкам ученых Академии выпустили 226 наименований импортозамещающей продукции почти на полмиллиарда долларов. А каждый вложенный бюджетный рубль принес пять рублей. В классическом понимании это отлично.  

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# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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