Гусаков: «Даже в Европе есть члены нашей Академии наук»

Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, с самым большим упоением руководитель нашей Академии наук рассказал журналистам о достижениях на аграрной ниве. Наши поля засевают нашим ячменем, люпином, бобовыми. Ждем финальной точки селекционеров – сугубо белорусскую корову. Порой даже ваш самый любимый продукт может быть произведен стараниями наших ученых. А вот что касается лекарств, то там четко указано – «Академфарм». Значит, этот рецепт для здоровья от наших ученых.

Подходит к завершению создание центра вирусологии. Это независимость и безопасность. Новоселье планируют на будущий год. А это свои вакцины. Биотехнологии и даже искусственный интеллект. Более 100 уникальных разработок собрали на первую такого рода выставку. Она прошла в стенах Академии. Владимир Гусаков гордится плеядой молодых управленцев. К слову, министр образования был ученым секретарем НАН Беларуси. До конца года апгрейд ждет и устав Академии – надо соответствовать. Ведь на международной арене мы – маяк.