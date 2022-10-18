Детям провели экскурсию и показали Совет Республики – Кочанова встретилась со школьниками

Разговор прошел в формате диалога. Ребята активно интересовались работой сенаторов и парламентариев, а также о сложностях работы женщины-спикера. Участники встречи спрашивали о насущном: о предстоящих выпускных экзаменах, системе образования. Для школьников также провели экскурсию по зданию Совета Республики.

Даниил Петрушеня, учащийся СШ № 1 Белыничей: Присутствовать сегодня в этом красивом историческом месте большая честь для меня. В ходе экскурсии я узнал много нового, интересного и полезного. Благодаря таким встречам открываются новые возможности ближе познакомиться с историей становления нашего государства. Я считаю, что для нас, молодежи, это очень важно. Так как именно нам предстоит строить дальнейшее будущее нашей страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все, что происходит вокруг нашей страны, не может не волновать нас, людей, меня и как должностное лицо, и как женщину, как мать, бабушку. Потому что несправедливое отношение к нашей стране, нагнетание вот этой истерии вокруг нашей страны, конечно, мы должны все это осознавать, давать этому всему оценку. Каждый на своем месте, как говорит Президент нашей страны, должен делать все, чтобы сохранить мир и спокойствие. Каждый должен заниматься ответственно делом, которое тебе поручено. В этом залог успеха.

Спикер верхней палаты парламента отметила, что сегодня такие встречи с молодым поколением приобретают еще большую значимость.