ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»

Родители уже готовят детей к 1 сентября. Когда, где и за сколько можно будет собрать школьника, рассказали в программе «Большой город».

В Минске и Могилёве начали работу школьные базары

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Традиционно город Минск проводит ярмарку «Пора в школу». Она проходит, как правило, на территории около Дворца спорта. В этом году – не исключение, она также будет организована – 17-18 августа.

Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, в среднем, это получается 215-800 рублей. А старшеклассники – это будет 257-900 рублей.

Платья, школьные костюмы – в основном, будет удовлетворён спрос за счёт товаров отечественного производства, это порядка 97%. Если это обувь, то на 60% будет за счёт товаров отечественного производства. Товары письменные тоже будут, в основном, за счёт отечественного производства.