Гуляния до 4.00, фейерверк в 1.30: куда пойти в новогоднюю ночь в Минске?

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь будет работать более 30 открытых площадок в каждом районе Минска, рассказали в «Большом городе». В центральной части это, традиционно, – площадка у Дворца спорта, где установят большой сценический комплекс и пройдет концертная программа.

Олег Степанюк, СТВ:

Можно ли приоткрыть чуть-чуть завесу тайны: кто там будет выступать, что за коллективы?

Валентина Рудикова, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Яркая и интересная программа, на которую я приглашаю всех минчан. В ней примут участие творческие коллективы и исполнители, артисты Молодёжного театра эстрады и другие заслуженные деятели искусств нашей страны.

Конечно, главными героями будут Дед Мороз и Снегурочка, и сказочные герои.

Олег Степанюк, СТВ:

Мы говорим про саму новогоднюю ночь. Во сколько стоит прийти, во сколько начнется все самое интересное? Самое активное выступление.

Валентина Рудикова:

В 23.00 начнется концертная программа, которая продлится до 04.00. И до этого времени будут работать площадки в районах города.

В целом по городу массовые новогодние гуляния будут проходить до 04.00.

Олег Степанюк, СТВ:

А что станет кульминацией праздника в этом году?

Валентина Рудикова:

По традиции, кульминация праздника у нас – фейерверк. Минчане его всегда ждут. В этом году его можно будет увидеть с площадки у Дворца спорта в 01.30.