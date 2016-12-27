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Что Дед Мороз делает в парке Горького?

27 декабря 2016 17:38
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Новости Беларуси. До наступления 2017 остаётся всего 4 дня.

В собственном волшебном кабинете в домике на берегу Свислочи в парке Горького прием начал Дед Мороз.

Сейчас каникулы, поэтому гостей он ждет много. Ребят ждут подарки и поздравления от главного сказочного персонажа, игры, хороводы, песни и стихи. Также для Деда Мороза можно оставить своё заветное письмо, которое он обязательно прочитает, а мечту поможет осуществить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дед Мороз:
Я-то старый, мне 3000 лет. И точно знаю, что самое важное: самое важное, это, друзья, здоровье.

Настя:
Я хочу послать письмо Деду Морозу. И надеюсь, что в Новый год все мои желания сбудутся.

# общество # Новый год

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