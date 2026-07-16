Россия и Украина провели на территории Беларуси очередной обмен телами погибших военнослужащих

Белорусское приграничье вновь стало площадкой для реализации гуманитарных договоренностей между Киевом и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 июля, в пункте пропуска «Новая Гута» состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передано 501 тело, а России – 31. Для юго-восточного региона Беларуси это уже далеко не первый подобный опыт. Всего на белорусской земле организовано уже более 70 гуманитарных миссий – обменов военнослужащими, гражданскими лицами и телами погибших.