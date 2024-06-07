Гродно не вмещает всех желающих. Откуда приедут участники Республиканского фестиваля национальных культур?

Белорусы любят яркие праздники и умеют их устраивать. Тому пример – XIV Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно, который состоится с 7 по 9 июня 2024 года. В мероприятиях примут участие представители 36 национальностей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сколько планируется иностранных гостей, белорусов, самих участников? Насколько прирастет Гродно в эти дни?