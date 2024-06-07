Гродно не вмещает всех желающих. Откуда приедут участники Республиканского фестиваля национальных культур?

Белорусы любят яркие праздники и умеют их устраивать. Тому пример – XIV Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно, который состоится с 7 по 9 июня 2024 года. В мероприятиях примут участие представители 36 национальностей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сколько планируется иностранных гостей, белорусов, самих участников? Насколько прирастет Гродно в эти дни?
Ольга Якобсон, директор Республиканского центра национальных культур:
Очень большое количество. Гродно просто даже не вмещает физически всех желающих, потому что очень большое количество людей хотят приехать на этот фестиваль. Это очень приятно. Если взять белорусов зарубежья, то уже второй фестиваль мы приглашаем белорусов зарубежья, наших соотечественников принять участие в данном фестивале. Они показывают на сценических площадках то, как в странах своего проживания сохраняют, развивают и популяризируют белорусскую традиционную национальную культуру. На предыдущем фестивале был удивительный коллектив, он называется «Ретро-хит», из Санкт-Петербурга. В его репертуаре песни Владимира Мулявина. Удивительный коллектив, который поразил просто всех участников гала-концерта. В 2024 году приезжает коллектив из Белостока, Риги, Екабпилса, Томска. Из Крыма приезжает единственный исполнитель, он заслуженный работник культуры Республики Крым Виталий Бартохов. Он настолько проникновенно читает белорусские произведения. То есть все белорусы действительно трепетно относятся к белорусской культуре. Очень многие готовы приехать на этот фестиваль. Конечно, возможности ограничены, поэтому мы приглашаем определенные творческие делегации.
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