Максим Рыженков: «Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьёзный вклад Гродненской области в общий каравай»

Новости Беларуси. Гродненская область отмечает главный праздник хлеборобов – «Дожинки». Регион лучший в стране по урожайности. Общий намолот зерновых и зернобобовых превысил 1,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году фестиваль-ярмарку принимает городской поселок Большая Берестовица. Весь день там работали праздничные локации. Чествовали и героев жатвы.

Каравай в 2022 году от каждого района – что надо. В регионе намолочено свыше 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 37 % выше результата 2021-го. А средняя урожайность лучшая в стране – почти 50 центнеров с гектара, по рапсу и вовсе поставлен рекорд. Победителем областного соревнования по зерну стал Гродненский район.