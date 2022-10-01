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Максим Рыженков: «Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьёзный вклад Гродненской области в общий каравай»

01 октября 2022 17:26
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Новости Беларуси. Гродненская область отмечает главный праздник хлеборобов – «Дожинки». Регион лучший в стране по урожайности. Общий намолот зерновых и зернобобовых превысил 1,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков: «Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьёзный вклад Гродненской области в общий каравай»-1

В 2021 году фестиваль-ярмарку принимает городской поселок Большая Берестовица. Весь день там работали праздничные локации. Чествовали и героев жатвы.

Каравай в 2022 году от каждого района – что надо. В регионе намолочено свыше 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 37 % выше результата 2021-го. А средняя урожайность лучшая в стране – почти 50 центнеров с гектара, по рапсу и вовсе поставлен рекорд. Победителем областного соревнования по зерну стал Гродненский район.

Максим Рыженков: «Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьёзный вклад Гродненской области в общий каравай»-4

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьезный вклад Гродненской области в общий каравай. На самом деле, здесь очень высокие и темпы сельскохозяйственного производства, и урожайность высокая. Вообще, люди как-то по-особому относятся к технике возделывания, земледелию.

Максим Рыженков: «Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьёзный вклад Гродненской области в общий каравай»-7

Гродненская область с размахом отметила «Дожинки». Посмотрите, как отмечали праздник лучшие труженики села.

# Дожинки # общество # Максим Рыженков # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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