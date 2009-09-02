Границу пересекли шесть тысяч грузин

Количество выходцев из этой страны, которые стремятся легально и нелегально попасть в Евросоюз в поисках лучших условий жизни, не сокращается.

Неспокойными выдались и прошедшие сутки. Накануне в 15 метрах от линии границы с Польшей обнаружены следы трех человек. Информация была передана польской стороне, где в полукилометре от линии границы и задержали троих граждан Грузии без документов. Почти одновременно военнослужащие одной из застав Гродненского погранотряда задержали еще четверых граждан Закавказской республики.

- Они пересекают белорусскую границу законно только в том случае, если едут через пункт пропуска. Доезжают до пункта пропуска с Литвой или Польшей, там их разворачивают, они возвращаются, и, предприняв массу безуспешных попыток, пытаются пересечь границу в обход, через «зеленую зону». Таким образом, они нарушают пограничное законодательство РБ, депортируются и право на въезд в Беларусь не имеют, - Юрий Козаченко начальник пресс-центра Погранкомитета Республики Беларусь.