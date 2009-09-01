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10 школ Риги закрылись из-за кризиса

01 сентября 2009 17:39
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В Латвии из-за финансового кризиса не хватает денег на самые важные социальные сферы - в том числе и на образование.

Для рижанки Герды этот день знаний обернулся большими хлопотами. Ее дочери были вынуждены сменить школу. Учебное заведение попросту закрыли. В таком же положении оказались более трех с половиной тысяч ребят. Реформа системы образования многим преподнесла неприятный сюрприз.

Это так называемая программа оптимизации. Учебные заведения, в которых мало учеников, закрывают, а детей переводят в более крупные школы. Но для сотен учителей этот праздник начала учебного года стал последним звонком. Под угрозой увольнения 8 тысяч педагогов. В день знаний они собрались вместе в центре города. К зданию Правительства учителя пришли в одежде траурных цветов, чтобы выразить своё несогласие и возмущение действиями властей.

# общество

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