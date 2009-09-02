В Барановичах объявлен траур

Тела погибших летчиков доставлены в Беларусь.

В 14.40 по минскому времени самолет с останками погибших летчиков приземлился в Барановичах.

Здесь в честь погибших состоится воинский ритуал. Для участия в траурном мероприятии прибудет командующий ВВС Польши и рота почетного караула Войска Польского. Не исключено, что пилоты будут похоронены в Барановичах.

30 августа на авиашоу в польском городе Радом во время выполнения фигуры высшего пилотажа разбился белорусский военный самолет Су-27. Согласно предварительной версии, причиной крушения самолета, стало попадание птицы в двигатель машины. Ценой своей жизни летчики увели самолет от населенного пункта и предотвратили более тяжкие последствия.

2 и 3 сентября объявлены в Барановичах днями траура.