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В Барановичах объявлен траур

02 сентября 2009 06:31
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Тела погибших летчиков доставлены в Беларусь.

В 14.40 по минскому времени самолет с останками погибших летчиков приземлился в Барановичах.

Здесь в честь погибших состоится воинский ритуал. Для участия в траурном мероприятии прибудет командующий ВВС Польши и рота почетного караула Войска Польского. Не исключено, что пилоты будут похоронены в Барановичах.

30 августа на авиашоу в польском городе Радом во время выполнения фигуры высшего пилотажа разбился белорусский военный самолет Су-27. Согласно предварительной версии, причиной крушения самолета, стало попадание птицы в двигатель машины. Ценой своей жизни летчики увели самолет от населенного пункта и предотвратили более тяжкие последствия.

2 и 3 сентября объявлены в Барановичах днями траура.

# общество # Техногенные катастрофы

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