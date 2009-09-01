События из жизни Минска 1 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Первый звонок сегодня впервые прозвучал сразу в двух школах Минска. Одна из новостроек, самая просторная в Беларуси, прописалась в микрорайоне Сухарево. Здание напоминает дворец с колоннами, оно похоже на сказочный корабль. Оно построено по экспериментальному архитектурному проекту и состоит из двух корпусов - учебного и культурно-досугового. Здесь разместились два спортзала и зимний сад. Школа рассчитана на 720 мест, но уже сегодня за парты сели 830 учеников. А первоклассников оказалось столько, что открыть пришлось сразу 8 классов.

В молодом микрорайоне Брилевичи сегодня также праздновали новоселье. Новая школа распахнула свои двери более чем тысячной братии учеников. В трехэтажном здании кроме учебных классов поместились два спортивных и тренажерный зал, спальни для первоклашек, лингафонно-компьютерные классы и кафе-галерея, где выставлены работы юных творцов. Оформлена школа по последнему слову дизайна, а уютно – как дома.

ГАИ И ДЕТИ

С началом нового учебного года забот прибавилось не только у работников образования. Окончание летних каникул как правило совпадает с увеличением числа ДТП с участием детей. В связи с этим столичная ГАИ в очередной раз напоминает о ближнем свете фар и осторожности водителям. Лекцию о правилах поведения на дороге сегодня выслушали и школьники и их родители.

1 СЕНТЯБРЯ В МЕТРО

Образовательный нонсенс. Девятиклассников 56-й гимназии сегодня во второй раз отправили в первый класс... на учебу в минскую подземку. На гостевом уроке у сотрудников метрополитена мученики науки перелистали страницы истории метро, заглянули в будущее и оценили перспективы подземки. На пресс-конференции с сотрудниками у учеников «вопросов больше не осталось», а в экскурсии по лабиринтам подземного города школьникам открыли двери туда, куда посторонним вход воспрещен.

1 СЕНТЯБРЯ В ПОЕЗДЕ

Многолюдно и шумно было сегодня и на Минской Детской железной дороге. Вместе со школьниками с ветерком прокатилась и наша съемочная группа. Вместо учебников- огнетушители - первый урок на тему безопасности с наглядным пособием. Практика - на месте. После лекции - путешествие по железной дороге.

УПАЛ КРАН

ЧП со счастливым финалом. Подъемный кран не выдержал большого груза. При монтаже четырехтонного каркаса для бурильной установки от платформы оторвалась кабина. При этом подъемник рассчитан на вес в десять тонн. Причину происшествия увидели сразу как только запросили у водителя документы о пройденном техосмотре. Теперь все вопросы будут к владельцу. Вытягивать оторвавшуюся часть приехал коллега-тяжеловес. Обошлось без пострадавших.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

71 год назад открылось Минское театральное училище. 1 Сентября 1954 года появился Белорусский институт механизации сельского хозяйства. А ровно 45 лет назад первых студентов принял радиотехнический институт. 34 года сегодня исполняется Минскому институту культуры. В 1975-ом году на 1-й курс были зачислены 575 человек. И наконец, ровно 6 лет назад на башне городской ратуши установили часы.

Это уже история, а чем запомнился первый день осени сегодняшним минчанам, в нашем традиционном опросе.