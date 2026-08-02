ГПК о ситуации на границе с Латвией: с белорусской стороны проблем нет, пункт пропуска продолжает работу

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что пункт пропуска «Григоровщина» на белорусско‑латвийской границе работает в штатном режиме, проблем с нашей стороны нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем Латвия продолжает держать границу с Беларусью закрытой. 31 июля Рига полностью прекратила пропуск транспорта через пункт «Григоровщина» (с латвийской стороны – «Патерниеки»), который оставался последним открытым на этом участке границы. Официально латвийская сторона объяснила свой шаг техническим сбоем. Однако фактически речь идет о завершении полной изоляции восточных рубежей. Стоит напомнить, что соседний погранпереход «Урбаны» не функционирует с 2023 года. В результате подобных действий сегодня без легальной возможности передвижения остались десятки людей и тонны коммерческих грузов.