В Витебской области стартовала благотворительная акция «В школу – вместе!»

Помощь многодетным семьям к школе в Беларуси окажут и в ходе благотворительных акций. Одна из них – «В школу – вместе!» – стартовала в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором выступает Белорусский детский фонд. Первый праздничный ранец вручили в детском доме семейного типа в агрогородке Мазолово. Укомплектованы рюкзаки и полные наборы необходимых канцелярских принадлежностей для 15 школьников из детских домов и социальных приютов. К марафону добрых дел активно подключились представители районного отдела образования и предприятий‑спонсоров.

Виктория Лисойван, родитель‑воспитатель детского дома семейного типа: Это всегда актуально, нужно, важно. И это ценно на самом деле, что о нас помнят, заботятся. Многие организации участвуют и перед Новым годом, и к 1 сентября. И это всегда актуально, и мы все это ценим.

Ольга Обухова, директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда:

Мы благодарны, конечно, и руководству предприятий, которые оказывают спонсорскую помощь, и особенно трудовым коллективам: они добровольно принимают участие – целыми большими предприятиями помогают собрать детей в школу. Все наши визиты всегда приносят радость детям, а в данном случае – это целый портфель: принадлежности, книжки, настольные игры, угощения. Конечно же, это радость для детей.

Поддержка материнства, детства и института семьи остается фундаментальным приоритетом социальной политики Беларуси. Накануне, 1 сентября, благотворительные марафоны объединяют всю страну. В планах профильных ведомств и общественных организаций на ближайшие недели – оказать помощь тысячам многодетных, малообеспеченных и опекунских семей. Всего же в новом учебном году около 82 тысяч первоклассников сядут за парты белорусских школ.