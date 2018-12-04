«Говорят, что мы оснащены не хуже, чем МКС» Показываем, как в Беларуси производят чёрную икру

Признанные икорные сомелье лучших французских ресторанов высоко ценят белорусскую чёрную икру, а самые дорогие гастрономы мира закупают огромные партии люксовой продукции из Синеокой. Такое производство требует строгого соблюдения технологий.

Никаких гормональных добавок, а чтобы вырастить икру, нужно целое десятилетие. Осетров разводят в специальных водоёмах, а на последние месяцы жизни привозят в этот «санаторий» на очистку.

Владимир Довгялло, управляющий осетровым хозяйством: Как бы технологически сложно всё это не выглядело, нас называют белорусскими Мальдивами. Вода! Потрясающе чистая вода! Люди, которые сюда приезжают, говорят, что: «Вы оснащены не хуже, чем МКС», – Международная космическая станция.

Владимир Довгялло:

Люди немного в шоке от того, что Беларусь производит чёрную игру. Но это всё только от нехватки информации о том, что необходимо для производства чёрной икры.

Специальный чип на плавниках, веб-камера над аквариумом для наблюдений в онлайн-режиме, и заграничное спецменю – таков режим дня пресноводных.