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Готовы ли минские школы к учебному году?

29 июля 2016 18:34
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Новости Беларуси. В столице стартовала кампания по подписке специальных паспортов к новому учебному году. Этот документ уже начали получать первые учреждения образования Минска.

Здесь на «отлично» оформлены прилегающие территории, подготовлены спортивные площадки, оборудованы учебные классы.

А во многих школах закуплена новая мебель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под пристальным вниманием специальной комиссии – не только внешний вид столичных школ и гимназий, но и состояние столовых и пищеблоков, тепловых узлов, крыш и окон.

Полностью подготовку во всех учреждениях образования Минска планируют завершить до середины августа.

Как раз в это время – дополнительный набор в гимназии столицы. Речь идет о классах с 6-го по 11-й, где есть свободные места для учеников.

# общество # Подготовка к школе

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