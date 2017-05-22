«Физическое и духовное развитие ребенка»: с чего и когда начинать с детьми заниматься спортом

На протяжении нескольких десятилетий каждое утро советского рабочего человека начиналось с зарядки. Бодрые шаги, прыжки на месте и махи руками под веселую музыку не только объединяли страну в заботе о своем здоровье, но и создавали отличное настроение на весь предстоящий день. Советские будни остались в прошлом, но вот приучить детей заниматься спортом по утрам хотелось бы и сейчас.

Татьяна Суша, инструктор по детскому фитнесу:

Каждый малыш утром просыпается в разном настроении. И чтобы задать ему заряд бодрости, подготовить его к новым приключениям в жизни, мы готовим его, конечно, с утренней гимнастики. Малыша не обязательно одевать в спортивную форму – это могут быть маечка и трусики, удобная одежда, проветрить обязательно комнату перед занятием и приступайте. Вспоминайте любимые детские песенки, детские потешки и приступайте к игре. Малыш, который уже умеет ходить или уверенно стоит на ножках, уже готов заниматься утренней гимнастикой.

Если малыш бодр, значит нагрузка выбрана оптимальная. А вот если появляется усталость, недовольство, значит упражнения стоит изменить или уменьшить время занятия. Татьяна Суша, инструктор по детскому фитнесу:

Малыши с года уже способны выполнять потягивания верх, катание мячика маме и ловля мячика, когда она катит его. Могут прятаться за мячик и выглядывать – играть с мамой в «ку-ку». А вообще упражнения для малышей и утреннюю гимнастику хорошо начинать с ходьбы, потихонечку переходя на бег, и походу можно выполнять различные задания мамы. Потом выполняем комплекс общеразвивающих упражнений.

Малышам после двух лет возможно уже выполнять наклоны в стороны, наклоны вперед, приседания. Чем старше малыш, тем удлиняется сам комплекс упражнений и длительность его воспроизведения – от 10-15 минут до 20.

Если есть возможность, обязательно проводите музыкальную гимнастику для малышей. Задорная и ритмичная музыка – практически 100-процентный гарант отличного настроения во время и после занятий. А вот улыбка и счастливый смех вашего ребенка станут отличной наградой и для вас.

Детская гимнастика показана всем здоровым малышам. Ежедневные кратковременные нагрузки способствуют укреплению мышечной системы, улучшению координации, повышению иммунитета и гармоничному развитию детского организма. А еще они отлично дисциплинируют и становятся залогом правильных привычек, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.