Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара
На Пасху можно приготовить не только куличи, но и традиционное творожное блюдо с одноименным названием.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Мы приготовим с вами творожную Пасху. Для этого нам понадобится: сливочное топленое масло, цукаты, изюм, сахарная пудра и яйца.
Лучше всего использовать для пасхи творог, который вы приготовите сами. Для этого заранее нужно сделать закваску.
Вадим Парханович:
Наша закваска готовится сутки до того, как мы начинаем готовить Пасху, и она состоит из трех литров молока, литра кефира и пачки сметаны. Всё это мы смешиваем и оставляем при комнатной температуре. Закваску ставим на маленькую температуру, чтобы она отслоилась. Пока наша закваска готовится, мы отделяем яйца желтки от белков и желтки используем вместе со сливочным маслом. В закваску мы добавляем ванилин для аромата нашей Пасхи.
Ждем, пока творог начнет отслаиваться от сыворотки. Если вы хотите облегчить себе задачу, можете использовать покупной творог высокой жирности.
Вадим Парханович:
Творог отслоился, и сейчас мы можем его откидывать на сито с марлей.
Оставляем массу на 2 часа!
Вадим Парханович:
Наш творог готов. И сейчас мы добавляем сахарную пудру, яйца с маслом и вымешиваем.
Также в аппетитную массу можно добавить по вкусу изюм, цукаты, орехи. Перекладываем массу в специальную форму и отправляем в холодильник на 2 часа.
Вадим Парханович:
Наша творожная Пасха готова.