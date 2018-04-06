Прямой эфир

Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

06 апреля 2018 08:22
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На Пасху можно приготовить не только куличи, но и традиционное творожное блюдо с одноименным названием.

Вадим Парханович, шеф-повар:
Мы приготовим с вами творожную Пасху. Для этого нам понадобится: сливочное топленое масло, цукаты, изюм, сахарная пудра и яйца. 

Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Лучше всего использовать для пасхи творог, который вы приготовите сами. Для этого заранее нужно сделать закваску. 

Вадим Парханович:
Наша закваска готовится сутки до того, как мы начинаем готовить Пасху, и она состоит из трех литров молока, литра кефира и пачки сметаны. Всё это мы смешиваем и оставляем при комнатной температуре. Закваску ставим на маленькую температуру, чтобы она отслоилась. Пока наша закваска готовится, мы отделяем яйца желтки от белков и желтки используем вместе со сливочным маслом. В закваску мы добавляем ванилин для аромата нашей Пасхи. 

Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-6

Ждем, пока творог начнет отслаиваться от сыворотки. Если вы хотите облегчить себе задачу, можете использовать покупной творог высокой жирности

Вадим Парханович: 
Творог отслоился, и сейчас мы можем его откидывать на сито с марлей.

Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-9

Оставляем массу на 2 часа!

Вадим Парханович:
Наш творог готов. И сейчас мы добавляем сахарную пудру, яйца с маслом и вымешиваем.

Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-12

Также в аппетитную массу можно добавить по вкусу изюм, цукаты, орехи. Перекладываем массу в специальную форму и отправляем в холодильник на 2 часа.  

Вадим Парханович:
Наша творожная Пасха готова.

# общество # Фотофакт # Еда # Вадим Парханович # Пасха

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