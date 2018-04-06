Готовим творожную Пасху с цукатами и изюмом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

На Пасху можно приготовить не только куличи, но и традиционное творожное блюдо с одноименным названием. Вадим Парханович, шеф-повар:

Мы приготовим с вами творожную Пасху. Для этого нам понадобится: сливочное топленое масло, цукаты, изюм, сахарная пудра и яйца.

Лучше всего использовать для пасхи творог, который вы приготовите сами. Для этого заранее нужно сделать закваску. Вадим Парханович:

Наша закваска готовится сутки до того, как мы начинаем готовить Пасху, и она состоит из трех литров молока, литра кефира и пачки сметаны. Всё это мы смешиваем и оставляем при комнатной температуре. Закваску ставим на маленькую температуру, чтобы она отслоилась. Пока наша закваска готовится, мы отделяем яйца желтки от белков и желтки используем вместе со сливочным маслом. В закваску мы добавляем ванилин для аромата нашей Пасхи.

Ждем, пока творог начнет отслаиваться от сыворотки. Если вы хотите облегчить себе задачу, можете использовать покупной творог высокой жирности. Вадим Парханович:

Творог отслоился, и сейчас мы можем его откидывать на сито с марлей.

Оставляем массу на 2 часа! Вадим Парханович:

Наш творог готов. И сейчас мы добавляем сахарную пудру, яйца с маслом и вымешиваем.