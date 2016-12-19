Готовим роллы из лаваша с лососем

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о рецептах, которые выручают в любой ситуации. Зимой, летом, на пикнике, в виде ссобойки. В виде холодной закуски для праздничного застолья. Либо в виде блюда, которое спасет ваш будничный завтрак. Как правило, очень важным компонентам в таких рецептах является рыба в упаковке. Я обратила внимание на дикий лосось от «Санта Бремор». Это кета, балык мраморный холодного копчения. С ним я приготовлю за считанные минуты закуску, которая пригодится в любой ситуации.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Красная рыба является важным источником белков, жиров. Здесь отсутствуют углеводы. И помимо того, что здесь содержатся витамины, минеральные вещества, здесь есть такое уникальное вещество, как астаксантин. Это вещество относится к каротиноидам и благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, также укрепляет иммунитет и борется со свободными радикалами.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Готовить я буду роллы из лаваша. Рецепт этот займет буквально несколько минут. Поверьте, пригодится в любой ситуации. Действий здесь всего, наверное, четыре. Одно из них – это мелко нарезать укроп.

Шаг № 2. Нужно смешать сливочный сыр с укропом.

Дело осталось за малым. Намазываем получившуюся массу на лаваш тонким слоем. Затем вкладываем рыбу. И я добавлю еще листья шпината.

Мне осталось выложить рыбу. Очень хорошо, что она уже нарезана тонкими слайсами, это значит, что экономия времени еще больше. И самое главное – мне нравится, что это дикий лосось. Это значит, лосось, выращенный не в искусственной среде.

Для того, чтобы роллы получились качественными и плотными, нужно очень хорошо утрамбовать каждый заворот. То есть утрамбовали, уплотнили – и только после этого делаем очередной виток. Это очень важно, иначе, когда будете нарезать, они могут потерять форму, расползтись.

И одна маленькая хитрость – как делать эти роллы еще более интересными. Можно придать треугольную форму всей этой полоске. Когда будете нарезать, ваши роллы будут в виде треугольничков.

Вот, собственно, и все. Несколько минут вашего свободного времени, хорошие продукты и гениальный по своей простоте рецепт готов. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита.