Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сезон ягод приходится на середину лета. Это самое лучшее время, чтобы воплотить ваши кулинарные фантазии. Мы приготовим простой пирог с голубикой и смородиной. Для этого нам понадобятся голубика, смородина, сахар, сливочное масло, мука, яйца, сливки и слоеное тесто.

Начнем с крема. Смешиваем сливочное масло с сахаром, мукой, яйцами и сливками. Все это взбиваем миксером до однородного состояния.