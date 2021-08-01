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Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

01 августа 2021 09:10
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Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как приготовить простой пирог с сезонными ягодами, расскажет шеф-повар.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-1

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сезон ягод приходится на середину лета. Это самое лучшее время, чтобы воплотить ваши кулинарные фантазии. Мы приготовим простой пирог с голубикой и смородиной. Для этого нам понадобятся голубика, смородина, сахар, сливочное масло, мука, яйца, сливки и слоеное тесто.

Начнем с крема. Смешиваем сливочное масло с сахаром, мукой, яйцами и сливками. Все это взбиваем миксером до однородного состояния.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-4

Для простоты и экономии времени мы используем готовое слоеное тесто.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-7

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-9

Мы его раскатываем и смазываем кремом.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-12

Добавляем ягоды и сворачиваем рулетом.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-15

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-17

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-19

Получившиеся рулеты нарезаем «шайбами» и складываем в форму.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-22

Когда рулетики выложили, посыпаем ягодами и поливаем кремом.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-25

Отправляем наш пирог в духовку на 180 градусов на 25 минут.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-28

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара-30

Наш летний пирог готов. Всем приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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