Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус».
Как приготовить простой пирог с сезонными ягодами, расскажет шеф-повар.
Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус».
Как приготовить простой пирог с сезонными ягодами, расскажет шеф-повар.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сезон ягод приходится на середину лета. Это самое лучшее время, чтобы воплотить ваши кулинарные фантазии. Мы приготовим простой пирог с голубикой и смородиной. Для этого нам понадобятся голубика, смородина, сахар, сливочное масло, мука, яйца, сливки и слоеное тесто.
Начнем с крема. Смешиваем сливочное масло с сахаром, мукой, яйцами и сливками. Все это взбиваем миксером до однородного состояния.
Для простоты и экономии времени мы используем готовое слоеное тесто.
Мы его раскатываем и смазываем кремом.
Добавляем ягоды и сворачиваем рулетом.
Получившиеся рулеты нарезаем «шайбами» и складываем в форму.
Когда рулетики выложили, посыпаем ягодами и поливаем кремом.
Отправляем наш пирог в духовку на 180 градусов на 25 минут.
Наш летний пирог готов. Всем приятного аппетита!