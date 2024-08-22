Одно из древнейших ремёсел в Беларуси – чем интересна выставка «ПОСЦIЛКI+»?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Ткачество – одно из древнейших ремесел в Беларуси. Рукотворные изделия наших предков – настоящее сокровище. Как только эти удивительные полотна попадают в поле зрения, сразу переносишься в прошлое, где всегда тепло и уютно. Нарядные покрывала делали разных цветов. Ими укутывались холодными зимними вечерами, заправляли кровати, сани, коляски и даже вешали на стены вместо картин. Более 40 произведений искусства представили на выставке «ПОСЦIЛКI+», которая открылась в художественной галерее «Центр» Минского областного центра народного творчества. Экспонаты с богатой историей привезли из разных сел и деревень.
Мария Карпенкова, ведущий методист отдела традиционного искусства Минского областного центра народного творчества:
Наша выставка называется «ПОСЦIЛКI+». Постилки – это традиционный для белорусов вид ткачества, уникальный объект, который делал красивым, эстетичным, комфортным пространство жилья. Плюс означает то, что в нашей экспозиции присутствую произведения современных художников – это живопись, текстильная скульптура современное ткачество и украшения.
Вот и винтажные покрывала, перед вами модели 1930-х. Как много труда и любви рукодельницы вкладывали в свое ремесло. Годы прошли, а состояние изделий безупречное.
Мария Карпенкова:
Мы стоим рядом с самым старым экспонатом в нашей экспозиции – это постилка 1930 годов. Она была выткана в деревне Островы Вилейского района. Была передана нам специально на выставку. Одна из ее особенностей – это то, что она выткана полностью из хлопковых ниток, без использования льняных.
Доставались постилки исключительно по праздникам и размещались на местах предназначенных для самых почетных гостей. Они также были неотъемлемым атрибутом свадьбы, их клали молодым под ноги и считали важной частью приданого новобрачных.
Подробности в видео.