Одно из древнейших ремёсел в Беларуси – чем интересна выставка «ПОСЦIЛКI+»?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ткачество – одно из древнейших ремесел в Беларуси. Рукотворные изделия наших предков – настоящее сокровище. Как только эти удивительные полотна попадают в поле зрения, сразу переносишься в прошлое, где всегда тепло и уютно. Нарядные покрывала делали разных цветов. Ими укутывались холодными зимними вечерами, заправляли кровати, сани, коляски и даже вешали на стены вместо картин. Более 40 произведений искусства представили на выставке «ПОСЦIЛКI+», которая открылась в художественной галерее «Центр» Минского областного центра народного творчества. Экспонаты с богатой историей привезли из разных сел и деревень.

Мария Карпенкова, ведущий методист отдела традиционного искусства Минского областного центра народного творчества:

Наша выставка называется «ПОСЦIЛКI+». Постилки – это традиционный для белорусов вид ткачества, уникальный объект, который делал красивым, эстетичным, комфортным пространство жилья. Плюс означает то, что в нашей экспозиции присутствую произведения современных художников – это живопись, текстильная скульптура современное ткачество и украшения. Вот и винтажные покрывала, перед вами модели 1930-х. Как много труда и любви рукодельницы вкладывали в свое ремесло. Годы прошли, а состояние изделий безупречное.