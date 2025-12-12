Когда ставить ёлку и в чем встретить Новый год? Мнение астролога

«Праздник к нам приходит»! Середина декабря, а такое ощущение, как будто Новый год наступает уже завтра. Огромные списки дел, подарков, каких-то мероприятий. А нужно еще выбрать наряд на корпоратив и продумать праздничный стол. Просто кругом идет голова, и каждый год мы себе обещаем, что в этом году никакой спешки, все сделаем заранее. С гостями в студии ток-шоу «Точки над «i» разобрались, с чего начать предпраздничную подготовку? И как сделать так, чтобы оставшиеся две недели декабря прошли весело, легко, с предвкушением радости и счастья, и волшебства, а не в стрессе.

Елена Соболевская, астролог: Астрологи – обычные люди. Кто во что горазд. Интернет пестрит разными источниками, когда же ставить елку. Может быть, я кого-то расстрою и огорчу, но подходящей даты нет. То есть мои рекомендации таковы: до 18-19 декабря наводим генеральную уборку, марафет, как мы это умеем и любим делать перед Новым годом. А вот уже 19-20 декабря можно елку поставить.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как в гости пойти и как отметить Новый год без соответствующего наряда? Вот в чем суть. Думаю, для женщин это вообще проблема №1. В чем мы должны отмечать этот Новый год?

Елена Соболевская:

Комбинирование и стилизация на Новый год очень в тему. Потому что 31 декабря – это у нас просто дата в календаре. Новый год астрологически у нас наступает только весной, китайский – только в феврале. Конечно, если кто-то хочет нарядиться в стиле красной огненной лошади, только вперед, как говорится. Но с точки зрения энергетической, мы проводим старый год, который у нас был под названием отшельника. И встречаем новый год, который у нас про энергию, силу, начало, действие.

То есть в новогоднюю ночь нам нужно скомбинировать две эти функции. Например, пайетки, что-то яркое – все, что вашей душе угодно. Но при этом либо весь наряд, либо какая-то часть должны быть старые. Я сейчас не говорю в плане качества вещи, а в плане энергетики. То есть в этом вы уже где-то должны были быть, испытывать какие-то хорошие эмоции, проживать какие-то классные ситуации. В данном случае наряд будет как якорь для всего хорошего в новом году.