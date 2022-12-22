Госпогранкомитет принял участие в благотворительной акции «Наши дети»

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Уже не первое десятилетие в Беларуси проходит эта акция, это значит, что дети все наши, так распорядился Бог. Кто-то встречает Новый год в семье, а здесь без семьи. И мы должны, наше государство, Президент, отдать все возможное, чтобы каждый ребенок, независимо, где он, получил подарок, улыбку. Побывав на таком мероприятии, ты душевно заряжаешься. Я бываю часто и на взрослых мероприятиях, но когда детский смех, детская улыбка, это еще больше энергии, чтобы мы заботились, чтобы каждый знал, что наши дети – это наша страна, это наше будущее.