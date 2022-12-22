Госпогранкомитет принял участие в благотворительной акции «Наши дети»

Новости Беларуси. По стране продолжает путешествие акция «Наши дети». Накануне подарки и поздравления от Госпогранкомитета принимали воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По стране продолжает путешествие акция «Наши дети». Накануне подарки и поздравления от Госпогранкомитета принимали воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководитель пограничного ведомства вручил директору учреждения сертификат на совершенствование учебно-материальной базы, а детям – сладкие подарки и наборы для творчества. Курсанты Института пограничной службы подарили малышам настоящий праздник с конкурсами и представлениями. Каждый визит гостей ребята ждут с нетерпением и готовятся.
Илья Заграй:
Мне понравилось на празднике, было весело, были танцы, стихи. Мне сегодня подарили подарок. К нам приехали в гости пограничники, понравилось, что они военные. Поздравляю всех белорусов с наступающим Новым годом!
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Уже не первое десятилетие в Беларуси проходит эта акция, это значит, что дети все наши, так распорядился Бог. Кто-то встречает Новый год в семье, а здесь без семьи. И мы должны, наше государство, Президент, отдать все возможное, чтобы каждый ребенок, независимо, где он, получил подарок, улыбку. Побывав на таком мероприятии, ты душевно заряжаешься. Я бываю часто и на взрослых мероприятиях, но когда детский смех, детская улыбка, это еще больше энергии, чтобы мы заботились, чтобы каждый знал, что наши дети – это наша страна, это наше будущее.
Пограничники заботятся о маленьких белорусах не только в новогодние праздники. В этом году это ведомство планирует поздравить воспитанников более 40 социально-педагогических учреждений. В рамках акции ни один ребенок не останется без внимания.
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