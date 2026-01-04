Госавтоинспекция предупреждает об увеличении трафика на трассах

Завершить выходные безопасно призывают белорусов сотрудники Госавтоинспекции. В ГАИ рекомендуют быть особенно внимательными на дороге из-за переменчивой погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 4 января, на загородных трассах ожидается увеличение трафика. Многие белорусы возвращаются домой после праздничных выходных. Водителям необходимо планировать маршрут заранее, учитывать время с запасом на непредвиденные ситуации. Перед поездкой очистить автомобиль от снега, заправить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедиться в исправности «дворников», обогрева стекол и отопления салона.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Все находящиеся в салоне должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозится только в детских удерживающих устройствах. Пешеходам важно в условиях плохой видимости обозначать свое присутствие на дороге одежды повышенной видимости, а в темноте обязательно свет и возвращающими элементами.

Сотрудники милиции готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Если в пути возникла затруднительная ситуация, необходимо сообщить об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД Беларуси «Мы всегда рядом!».