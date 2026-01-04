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В Минске открыли храм преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе

04 января 2026 11:20
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В преддверии Рождества Христова в столице открыли православный храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли храм преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе-2

Его воздвигли в честь грузинского монаха преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе. Построили церковь благодаря спонсорской помощи, а также пожертвованиям прихожан. К слову, на территории прихода продолжается возведение еще одного православного храма в честь Спиридона Тримифунтского – одного из самых почитаемых святых и чудотворцев в христианстве. 

В Минске открыли храм преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе-4

Мы очень ждали этого события, потому как чудесным образом храм построился благодаря воле Господа Бога, благодаря усилиям настоятеля храма Александра Пальчевского. И, конечно, благодаря тому, что молитва непрестанно идет.

В Минске открыли храм преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе-6

Во время этой литургии просто в храм не войти. И мне очень радостно, что у нас столько верующих. Настроение очень хорошее, праздничное.

Торжественное освящение храма совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Владыка провел первую божественную литургию в новой церкви. 

# Церковь

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