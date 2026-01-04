В Минске открыли храм преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе

В преддверии Рождества Христова в столице открыли православный храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Рождества Христова в столице открыли православный храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его воздвигли в честь грузинского монаха преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе. Построили церковь благодаря спонсорской помощи, а также пожертвованиям прихожан. К слову, на территории прихода продолжается возведение еще одного православного храма в честь Спиридона Тримифунтского – одного из самых почитаемых святых и чудотворцев в христианстве.
Мы очень ждали этого события, потому как чудесным образом храм построился благодаря воле Господа Бога, благодаря усилиям настоятеля храма Александра Пальчевского. И, конечно, благодаря тому, что молитва непрестанно идет.
Во время этой литургии просто в храм не войти. И мне очень радостно, что у нас столько верующих. Настроение очень хорошее, праздничное.
Торжественное освящение храма совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Владыка провел первую божественную литургию в новой церкви.