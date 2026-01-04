В Минске открыли храм преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе

В преддверии Рождества Христова в столице открыли православный храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его воздвигли в честь грузинского монаха преподобного Гавриила Самтаврийского Ургебадзе. Построили церковь благодаря спонсорской помощи, а также пожертвованиям прихожан. К слову, на территории прихода продолжается возведение еще одного православного храма в честь Спиридона Тримифунтского – одного из самых почитаемых святых и чудотворцев в христианстве.

Мы очень ждали этого события, потому как чудесным образом храм построился благодаря воле Господа Бога, благодаря усилиям настоятеля храма Александра Пальчевского. И, конечно, благодаря тому, что молитва непрестанно идет.